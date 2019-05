Sabato visite osteopatiche per beneficienza al CFTO

Sabato 11 maggio si terrà la nuova Giornata di Beneficenza organizzata presso il Centro di Formazione e Tirocinio Osteopatico CFTO in piazzale Santuario 7 a Saronno.

Su iniziativa di AssociAIMO, l’associazione studentesca dell’Accademia Italiana di Medicina Osteopatica AIMO, la manifestazione dal titolo VIAGGIAMO INSIEME è stata realizzata al fine di raccogliere fondi a favore del Centro Spazio Vita Niguarda. Tutti i ricavati della Giornata saranno infatti devoluti in beneficenza al fine di contribuire al sostegno dei costi di trasporto di persone con disabilità motoria, utenti del Centro Spazio Vita Niguarda assistiti presso il CFTO di Saronno.

IL CENTRO SPAZIO VITA NIGUARDA

Il Centro, attivo dal 2015, nasce grazie all’impegno congiunto delle associazioni AUS e ASBIN, operanti da lungo tempo presso l’Unità Spinale Unipolare di Niguarda. Gestito da Spazio Vita Niguarda onlus, cooperativa sociale A e B, propone un’offerta diversificata di attività e servizi socio sanitari, socio integrativi, educativi ed informativi, rivolti a persone con disabilità motoria congenita ed acquisita, ai loro famigliari, in un’ottica di inclusione sociale e pari opportunità.

Il Centro offre una rete integrata di servizi di supporto e accompagnamento, in particolare nel percorso di rientro al domicilio dopo il periodo di degenza ospedaliera, congiuntamente ad azioni di raccordo con il territorio, obiettivo primario della cooperativa.

L’INCONTRO TRA CFTO e SPAZIO VITA NIGUARDA

Grazie ad un incontro tra uno dei collaboratori di Spazio Vita Niguarda e l’Accademia Italiana di Medicina Osteopatica, alcuni utenti di Spazio Vita Niguarda hanno cominciato a frequentare il Centro di Formazione e Tirocinio Osteopatico, dove ricevono gratuitamente consulenza e trattamenti osteopatici.

L’interesse degli studenti dell’Accademia nei confronti della realtà non profit milanese e dei suoi assistiti è cresciuta tanto da spingere l’associazione studentesca AssociAIMO ad organizzare questa iniziativa benefica, in un’ottica inclusiva, propria del Centro osteopatico saronnese secondo cui la cura osteopatica deve essere garantita a tutti, ed in special modo alle persone più deboli.

LA GIORNATA DI BENEFICENZA ‘VIAGGIAMO INSIEME’

Durante la giornata di sabato 11 maggio, il Centro di Formazione e Tirocinio Osteopatico sarà eccezionalmente aperto per offrire prime visite e trattamenti osteopatici.

Tutti i cittadini interessati a partecipare all’iniziativa, nei giorni precedenti l’evento potranno prenotare la loro visita e trattamento osteopatico contattando CFTO al numero 800 030233.

Sabato, a seduta conclusa, ciascuno potrà devolvere un proprio e discrezionale contributo a favore dell’ente beneficiario, Centro Spazio Vita Onlus.