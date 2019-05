I solisti ambrosiani protagonisti dell’incontro di maggio di “Prospettive culturali”

Venerdì 10 maggio 2019 l’associazione «Prospettive culturali per Varese» organizza l’incontro “Concerti, festival, dischi: le raffinate proposte de “I soliti ambrosiani“: una conversazione – con musiche proposte dal vivo da parte degli ospiti – a tutto tondo sull’attività del gruppo: dall’ultimo cd pubblicato per «Urania Records – Manzoni Editore», all’imminente VIII stagione del «Festival Musica Sibrii», il quale vanta, tra gli altri, il «Patrocinio del presidente della Repubblica», rassegna che si inaugurerà il prossimo 18 maggio, per ricordare musicisti, luoghi, arte del passato e del presente.

L’appuntamento è alle 17,30 Pasticceria Zamberletti, Coro Matteotti 20, Varese(ingresso libero). All’incontro, a cura di Bruno Belli interverranno i componenti del gruppo Tullia Pedersoli (soprano), Davide Belosio (violino), Emma Bolamperti (clavicembalo), Mauro Pinciaroli (arciliuto).

CHI SONO I SOLISTI AMBROSIANI

I Solisti Ambrosiani sono un “ensemble” italiano specializzato nel repertorio antico e nell’esecuzione filologica su strumentazione originale, fondato nel 2008 dal soprano Tullia Pedersoli e dal violinista Davide Belosio. Il gruppo trova nel temperamento dei singoli componenti e nella flessibilità della formazione dal duo alla piccola orchestra da camera – la propria cifra stilistica ed è costituito da musicisti che svolgono attività concertistica in Italia e all’estero (Austria, Germania, Francia, Spagna, Svizzera, Russia, Brasile, Canada).

Il gruppo è stato più volte ospite di prestigiosi festival e stagioni musicali, tra cui «Segni Barocchi Foligno Festival» (XXXIV edizione 2013), «Todi Musica Antica Festival “Paolo Antonio Rolli”» (2014, 2015, 2016, 2017), «LakeComo Festival» (XIV edizione 2014), «Un Clavicembalo a S. Marco» (Milano 2015), «Settimana della Cultura, Alessandria Barocca 2017 e 2018» (VIII – IX Edizione), «Antiqua – Rassegna Internazionale di Musica Antica» (XXII Edizione 2017) per citarne solo alcuni.

Il gruppo ha realizzato incisioni discografiche ottimamente recensite dalla critica di settore, fra cui la registrazione dell’intermezzo «La Dirindina», nella duplice versione di D. Scarlatti e di G. B. Martini (in prima mondiale, Edizioni Bongiovanni 2016), «Lontan da te mia vita» (Urania Records, maggio 2018), comprende tre Sonate per violino e tre Cantate per soprano di Tomaso Albinoni, alcune delle quali in prima registrazione mondiale) ed il recentissimo «Antonio Caldara – Sonatas & Cantatas» (UraniaRecords 2019).

Il Festival Musica Sibrii, progetto di cui I Solisti Ambrosiani curano la direzione artistica, nasce, invece, nel 2012: si tratta di concerti di musica antica nei luoghi artisticamente più significativi del Seprio (antico feudo). Ogni anno la manifestazione ospita anche importanti artisti provenienti da altre regioni ed ha ricevuto, sin dalla prima edizione, il Patrocinio del Ministero dei beni e delle Attività Culturali e del Turismo, del Ministero dell’Interno, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Medaglia di Rappresentanza del Presidente della Repubblica (edizioni 2012, 2013), nonché l’Adesione presidenziale (2014).