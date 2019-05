Somma premia la sua campionessa pronta a difendere il titolo mondiale a Tokyo

Lo shoot boxing è uno sport che non raggiunge mai le copertine dei principali quotidiani sportivi ma, soprattutto all’estero, è seguitissimo e Somma Lombardo può vantare tra i suoi concittadini una vera e propria campionessa.

È Jleana Valentino, in arte “Nikita”, campionessa mondiale in carica di Shootboxing Girls S-cup 48kg e già campionessa europea WBC e WFC Muay Thai. Una vera e propria lottatrice che in questi mesi si sta preparando per la gara di Tokyo, a luglio, quando dovrà difendere il titolo mondiale.

È stata premiata in Comune a Somma Lombardo proprio come riconoscimento alla sua carriera sportiva. Jleana ha ricevuto il riconoscimento dal sindaco Stefano bellaria e dagli assessori Edoardo Piantanida e Stefano Aliprandini.