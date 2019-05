Sorrisi e applausi al “Molina” per il “Pinocchio” degli scolari

Una giornata speciale sia per i bambini sia per gli anziani: oggi – martedì 28 maggio – le classi 5e della scuola primaria “Maria Ausiliatrice” hanno portato una ventata di gioventù negli spazi del “Molina”, la casa di riposo più conosciuta di Varese che ospita, nella sua struttura di via Borri, centinaia di pazienti.

I giovanissimi studenti hanno portato in scena la storia di Pinocchio, scelta per completare il progetto educativo che li ha accompagnati lungo tutto l’anno scolastico e che aveva come titolo “Io sono una missione per la vita degli altri”. Per la realizzazione dello spettacolo teatrale (Pinocchio è stato scelto perché molti personaggi si sono resi “missione” per aiutare il burattino a diventare un bambino in carne e ossa) gli scolari hanno potuto scoprire quelle esperienze fondamentali per la crescita di ogni persona, quali la capacità di ascoltare, di fidarsi, di saper riconoscere i propri errori e di non scoraggiarsi davanti alle difficoltà della vita.

Tanti gli applausi e i sorrisi che il numeroso pubblico di nonnini ha tributato ai bambini e ai loro insegnanti che hanno lavorato per portare sul palco “Pinocchio” e tutte le avventure del burattino più famoso del mondo, nato dalla penna geniale di Carlo Collodi. Un momento di gioia e condivisione che è stato una ventata di felicità per tutte le persone coinvolte, sopra e sotto al palco del teatro.