Spaccio in stazione a Gallarate, arrestato latitante

Era riuscito a sottrarsi alla cattura, ma solo temporaneamente, la sua latitanza è durata poco più di un mese: nella mattinata odierna gli agenti della Sezione Investigativa del Commissariato di Gallarate hanno posto fine alla sua fuga. È finito così in manette uno degli spacciatori che mancavano all’appello dopo l’ultima operazione antidroga nella zona della stazione di Gallarate.

Nigeriano di 28 anni, senza fissa dimora, componente del gruppo che gestiva lo spaccio (di marijuana) al dettaglio nella piazza antistante la stazione ferroviaria di Gallarate.

Non senza difficoltà gli agenti di via Ragazzi del ’99 sono riusciti, dopo un rocambolesco inseguimento nella città di Saronno, a bloccare il latitante che ha cercato di fare di tutto per sottrarsi alla cattura. Sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di diverse dosi di marjuana, a conferma del fatto che la sua attività criminosa fosse tuttora in corso.

Destinatario anch’esso di ordinanza di custodia cautelare in carcere, dopo le procedure di rito è stato portato in carcere di Varese.