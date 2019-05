A spasso nei boschi con le Guardie Ecologiche

Anche per quest’anno seppur in leggero ritardo, le GEV (Guardie Ecologiche Volontarie) dei Parchi Locali d’Interesse Sovracomunle dell’Insubria Olona (Parco RTO, Parco del Medio Olona e Parco del Bosco del Rugareto) presentano un calendario di attività per l’anno 2019. Gli appuntamenti sono diversi e spaziano dalle escursioni serali a quelle diurne che nel limite del possibile si è cercato di distribuirle su tutto il territorio occupato dai tre PLIS interessati, proponendo alcune di esse anche in periodo atunnale e invernale.

«Proponiamo anche incontri divulgativi sulla fauna presente sul territorio che si terranno nella sede GEV di Cairate. Saremo presenti con il nostro stand, ad appuntamenti pubblici quali ad esempio Bioblitz organizzato da Regione Lombardia e Girinvalle. Invitiamo tutti a partecipare ai nostri eventi, saremo lieti di accompagnarvi alla scoperta del nostro territorio ricco di natura e storia».

Il calendario lo trovate nella locandina che potete scaricare cliccando qui. Unica avvertenza: l’evento al Blioblitz previsto per il 18 maggio è stato rimandato per il maltempo al 1° giugno. Di conseguenza l’escursione prevista a Rescaldina il 1° giugno viene anticipata a venerdi 31 maggio.

Le escursioni per ragioni organizzative necessitano di prenotazione, le iscrizione saranno raccolte sino alle ore 13:00 del giovedi precedente a alla data programmata

CONTATTI GEV

Guardie Ecologiche Volontarie del PLIS dell’insubria Olona

Piazza Libertà, 2 – 21050 Cairate (VA)

e-mail: insubriaolona.gevlombardia@gmail.com

telefono: 338 3608760