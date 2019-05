Con il trasferimento di Linate arriva il nuovo parcheggio per lavoratori

«A breve realizzeremo un nuovo parcheggio per gli operatori di Malpensa. Seicento nuovi posti auto».

In vista della chiusura di Linate, prevista dal 27 luglio fino al 27 ottobre, il numero due di Sea Alessandro Fidato ha illustrato anche questo investimento, in aggiunta ai tanti altri. Importante perché già oggi il tema dei parcheggi per i dipendenti è molto sentito sia dai lavoratori Sea che dagli impiegati nell’handling e nei servizi.

Il nuovo parcheggio sarà realizzato nella zona della palazzina sindacale, vicino all’Enac.

Va notato che molti dipendenti di Linate (circa 1300) saranno spostati a Malpensa, anche se in questo caso arriveranno soprattutto con le navette predisposte da Sea. «Ma noi siamo pronti» afferma Fidato. «Oltre al nuovo parcheggio – aggiunge – amplieremo la mensa e gli spogliatoi: ci saranno 65 locali in più, pari a circa 2mila metri quadri. Malpensa è pronta a gestire l’aumento di traffico».