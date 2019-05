Tre iniziative per la Settimana del babywearing

Si celebra dal 6 al 12 maggio la terza Settimana Europea del Portare, dedicata quest’anno al tema “La gioia di portare” (The joy of babywearing). Un’occasione per promuovere la cultura e i benefici del portare i bambini a contatto e condividerli con diverse iniziative pubbliche in cui mamme, papà bambini e curiosi sono invitati a partecipare.

Nel varesotto le iniziative già in calendario sono tre.

Martedì 7 maggio, ore 10 a Sesto Calende

CAMMINATA IN FASCE

Camminata con bimbi in fascia, marsupio ma anche nel passeggino o portati per mano. Saranno presenti Il Supporto di Virna e Fisio mamma e bimbo (Valentina Carugo) per tutti i consigli sul portare.

Il negozio Tabatashop, recentemente inaugurato e promotore dell’iniziativa, mette a disposizione (su richiesta) diversi supporti portabebè da provare.

La passeggiata rientra nel progetto “Camminate in fasce”, una serie di incontri mattutini, a cura di womanlovesports.com, della durata di circa due ore, dove avrete modo di fare del fitness con le fasce portabebè o con il passeggino e avere qualche consiglio per migliorare la forma fisica.

Partenza dal Tabatashop di corso Matteotti 49, a Sesto Calende.

Partecipazione gratuita.

Martedì 7 maggio, ore 14.30 a Carnago

MERENDA IN FASCIA

Il negozio My Family Store (in via Verdi 4 a Carnago) invitale famiglie a una merenda in fascioteca, promossa in collaborazione con Il Supporto di Virna. Sarà l’occasione di provare, toccare e informarsi sui vari supporti per portare i bambini e fugare ogni dubbio su questa pratica antica, ma sempre in aggiornamento, tanto che i partecipanti potranno provare la nuova fascia di Didymos.

Una sana merenda e quattro chiacchiere accompagneranno l’inizio del pomeriggio.

Per info e iscrizioni scrivere a carnago@myfamilystore.it oppure 393 9097534.

Partecipazione a 10 euro.

Sabato 11 maggio, ore 14.45 a Castiglione Olona

FASCEGGIATA E COCCOLE A MERENDA

L’istruttrice di Portare i piccoli Laura Chiaravalli (membro del BW Lab) e l’insegnante di Massaggio infantile Elisa Carboni propongo alle famiglie una passeggiata con i bambini immersi tra arte e natura, sulla ciclabile della Valle Olona. L’appuntamento è sulla ciclabile, in corrispondenza del Monastero di Torba. Da qui, in compagnia dei bambini portati in fascia, zaini, marsupi o passeggini, si inizierà una camminata fino al Castello di Monteruzzo, dove ai partecipanti sarà offerta una merenda dal sapore primaverile e dove Elisa Carboni guiderà un momento di relax per genitori e bambini.

“Il babywearing è strumento di supporto e sostegno alla genitorialità ed aiuto per la vita pratica. dichiara Laura Chiaravalli – È contatto, coccola e benessere, una freccia all’arco delle famiglie”.

L’evento è gratuito e gode del patrocinio di COS (Castiglione Olona Servizi srl).

Informazioni e prenotazioni al numero di telefono 333 8699293.