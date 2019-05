Tutti in coda sulla provinciale del lago per le asfaltature

C’è chi guarda il cellulare, chi pulisce i vetri coi tergicristalli e chi muove la testa a destra e a sinistra della strada per guardare, e rendersi conto fin dove si spinge la colonna.

Galleria fotografica Sp1 e il tormento delle asfaltature 4 di 5

Tutti in coda sulla sp1 per le asfaltature. Anzi, per ora si parla di fresature del tratto stradale che va da Capolago (rotatoria dell’aereo) fino a Gavirate. Un tratto piuttosto lungo e molto battuto, già al centro di un provvedimento di abbattimento della velocità passata da 90 a 70 per via dei tanti incidenti, anche mortali.

E certamente uno dei provvedimenti per scongiurare il rischio di instabilità, specialmente per le moto, è quello di avere un manto stradale ben curato poiché reduce dai malanni invernali che in alcuni tratti lo presentavano con diverse buche più o mano grandi, specialmente a seguito delle intense piogge delle ultime settimane.

E dai ieri, martedì, sull’intero tratto le code sono state percepite in maniera pesante dagli automobilisti con tempi di percorrenza da Gavirate (rotonda Lido) fino a Varese (Capolago, appunto rotatoria dell’aereo) di anche 30 minuti. Lo stesso vale per la lunga coda che questa mattina si registrava ben prima delle otto in arrivo da Milano, in ingresso sulla viabilità ordinaria dalla A-8: se non una vera e propria cosa, auto e camion viaggiavano a passo d’uomo dall’imbocco dell’autostrada.

SOCIETA’ AUTOSTRADE

Coda su Gazzada provenendo da Milano verso Buguggiate per traffico intenso sulla viabilita’ ordinaria

La colpa, per ora, è di quel “gradino” di una manciata di centimetri fra sede stradale e tratto “fresato” che impone di rallentare fin quasi a veicolo fermo, per poi comunque affrontare il tratto stradale in lavorazione ad una velocità non superiore ai 30 chilometri orari. Quanto durerà? E, soprattutto, cosa succederà? Ecco cosa scrive la Provincia sul sito: