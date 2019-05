Un’estate in festa, per il sessantesimo di Somma città

Sono più di 120 gli eventi, da maggio a dicembre, organizzati per celebrare i 60 anni di Somma Lombardo città. Gli appuntamenti sono raccolti nell’opuscolo “1959-2019” in distribuzione in questi giorni alle famiglie sommesi, allegato alla rivista civica “Spazio Aperto”. Un ricco calendario promosso da associazioni ed enti cittadini insieme all’amministrazione comunale.

Il programma è davvero ricco, ma ecco alcune delle date “da segnare”.

Claudio “Wally” Allifranchini propone un “Viaggio nelle Big Band da Glenn Miller a oggi”, concerto a tre voci della Wally’s Big Band venerdì 7 giugno alle 21 in piazza Santo Stefano a Mezzana.

L’Urban Street Food apre il weekend clou del Sessantesimo. Dalle 18 di venerdì 14 giugno venti food truck con prodotti italiani certificati Slow Food e a Km Zero protagonisti tra piazza Scipione e via Mazzini.

Sabato 15 giugno, dalle 9.30, apertura straordinaria dell’Archivio Storico Città di Somma Lombardo.

Dalle 20, in piazza Vittorio Veneto, facciamo tanti auguri a Somma Lombardo Città con il Coro Divertimento Vocale di Gallarate, rivelazione e finalista di “Italia’s got talent”, e l’intrattenimento con Radio Delta e il Dj Rudy Neri.

Le celebrazioni a cura dell’Amministrazione Comunale continuano domenica 16 giugno, alle 11, presso Palazzo Viani Visconti.

Sabato 22 e domenica 23 giugno va in scena “I colori del Medioevo”, festa degli sbandieratori con stand gastronomici. Spettacolo di suoni, bandiere e virtuosismi in centro storico con il gruppo “Sbandieratori e Musici – Città di Somma Lombardo” e altre cinque formazioni.

Sabato 6 luglio, dalle 17:30, torna l’appuntamento con la Notte bianca dei commercianti e delle attività produttive. Evento dedicato ai mestieri e ai sapori del territorio. Per l’occasione negozi aperti, esposizioni temporanee, stand gastronomici, performance artistiche, musica, design, moda, bancarelle e visite al castello in orario serale.

Nel 2019 si festeggiano anche i 60 anni del Rifugio CAI Somma Lombardo in Val Formazza, località Sabbioni. Sabato 20 e domenica 21 luglio dalle 11, sono in programma le celebrazioni ufficiali alla presenza delle autorità dell’amministrazione Comunale e del parroco di Somma Lombardo per una funzione religiosa.

È arrivata alla XXXI edizione la Fiera del Castello, a cura della Pro Loco, in programma domenica 15 settembre dalle 9 alle 19 in Centro città. Aspettando la Fiera, l’arte scende in strada con “Stravaganti”, Festival degli artisti di strada. Spettacoli, stand gastronomico e mercatino sabato 14 settembre dalle ore 17.

Sabato 21 e domenica 22 settembre evento da non perdere con Quelli del ‘63 che mettono in scena “Sogni e passioni”, rievocazione storica con comparse in abiti d’epoca. Il Centro città fa da cornice a forme scenografiche dagli inizi del Novecento agli anni Sessanta, in un percorso che tocca diversi ambiti, da quello industriale a quello culturale e sociale.

Appuntamento con “Si Scrittrici Insieme” venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 ottobre per la IX Edizione del Festival di letteratura al Femminile, a cura di Parole Suoni e Immagini.

Tra gli altri si segnalano anche gli eventi musicali in collaborazione con Buscadero e Pomodori music:

Venerdì 17 maggio, ore 21, Sala polivalente, Concerto di Michael Mc Dermott

Sabato 1° giugno, ore 17, Chiostro Palazzo Comunale, Concerto di John Popper e Jono Manson

Giovedì 6 giugno, ore 21, Castello Visconti di S. Vito, Concerto di Larry Campbell e Teresa William

Giovedì 12 luglio, ore 21, piazza Pozzo, “Siamo noi a far bella la luna”.