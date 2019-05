Valmalenco, alla scoperta delle miniere

Due giorni ricchi di eventi per celebrare il patrimonio geologico e minerario della Valmalenco.

Venerdì 31 maggio e sabato 1° giugno appuntamento in Valmalenco per celebrare l’XI Giornata Nazionale delle Miniere, un evento promosso dall’Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale (ISPRA) con l’obiettivo di divulgare il turismo geologico, favorire la fruizione del patrimonio minerario ed estrattivo dismesso e la conoscenza di quello tutt’oggi attivo.

La Valmalenco, conosciuta e apprezzata per la sua varietà geologica e mineraria, propone per l’occasione numerosi eventi e un ricco programma di attività: divulgazione, divertimento, appuntamenti culturali, approfondimenti scientifici, proposte per i più giovani, enogastronomia e trekking sul territorio.

Tutte le iniziative in programma