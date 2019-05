Vandalizzata l’auto della campagna elettorale di Isabella Tovaglieri

L’auto di un collaboratore della campagna elettorale di Isabella Tovaglieri è stata vandalizzata a Calcinate del Pesce, frazione di Varese.

A darne notizia è Tovaglieri stessa, candidata leghista alle elezioni europee, che racconta: “Un attacco vile e senza senso, compiuto nell’ombra da chi non ha idee da portare avanti. O forse ce le ha, ma non sono di sicuro le nostre, e questo è l’unico modo in cui sa esprimerle. Segno di come siano altri, che non la pensano come noi, a coltivare una cultura dell’odio”.

L’auto era stata parcheggiata nei pressi del cimitero di Calcinate ed è stata trovata con il parafango spaccato e i magneti della campagna elettorale divelti.

“Abbiamo subito fatto denuncia ai Carabinieri” commenta Davide Quadri, coordinatore provinciale Lega Giovani Varesotto.