Vanetti e Raimondi confermati nelle linee d’attacco dei Mastini

In attesa dei primi “colpi” in entrata e forse di qualche novità regolamentare (non si esclude che in Italian Hockey League possa essere ammesso anche un secondo giocatore straniero), i Mastini Varese proseguono con la conferma di alcuni giocatori che hanno fatto parte della rosa a disposizione di coach Da Rin nella passata stagione.

La società giallonera ha annunciato infatti il prolungamento dei contratti di due attaccanti, Andrea Vanetti ed Edoardo Raimondi, autori l’anno scorso rispettivamente di 33 e di 27 punti con un numero di reti praticamente uguale (15 il primo, 14 il secondo). Di fatto l’accoppiata giallonera è stata quella più vicina nei numeri al bomber varesino, il canadese Marco Franchini, altro giocatore in procinto di continuare a giocare con la maglia dei Mastini.

Vanetti (28 anni) e Raimondi (31) – che è anche il capitano della squadra – sono accomunati dal fatto di aver giocato a Varese in giovanissima età prima di maturare esperienze altrove con tappe in Svizzera e quindi di ritrovarsi insieme sotto la volta del PalAlbani. «Con Edoardo ci siamo confrontati nei giorni scorsi sulla possibilità di restare e dopo una cena con i vecchi tifosi, tenutasi qualche settimana fa, il desiderio di giocare ancora a Varese è diventato sempre più grande» ha spiegato Vanetti. «La volontà primaria era quella di rinnovare – gli fa eco capitan Raimondi – per consolidare quanto fatto nello scorso campionato». Ed entrambi concordano: «Proviamo a continuare il percorso intrapreso l’anno scorso e a innalzare ulteriormente il nostro livello».