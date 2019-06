Al laghetto di Albizzate va in scena il weekend della festa dei pescatori

Sabato 22 giugno (solo a cena) e domenica 23 giugno per tutto il giorno torna la festa dei pescatori al Parco Lattanzi di Albizzate. L’appuntamento organizzato dall’Associazione Pesca Sportiva Albizzatese è una tradizione attesa da tutto il paese per dare il via alla stagione estiva.

La festa del pescatore anche quest’anno si prepara a cucinare le sue specialità culinarie: pasta al ragù, pasta alla pescatora, grigliate di carne, grigliate di pesce, frittura e molto altro.