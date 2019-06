A Biumo calcio e integrazione in campo con Move 4 All

Calcio, integrazione e divertimento in campo a Biumo grazie a Move 4 All, il progetto avviato dalla Società Cooperativa Sociale Ballafon di Varese reso possibile grazie alla sovvenzione della Commissione Europea “Sport come Strumento di Integrazione e Inclusione Sociale dei Rifugiati”.

Galleria fotografica Biumo, calcio e integrazione in campo con Move 4 All 4 di 11

Le 12 squadre impegnate rappresentano ognuna una nazionale, con divise sponsorizzate da Ballafon e sono composte da giocatori provenienti da Nord Africa, Asia del Sud, Sud America e Medio Oriente insieme a ragazzi italiani, sono arrivate alla fase finale del torneo, ospitato sullo splendido campo dell’oratorio di Biumo Inferiore, messo a disposizione dalla parrocchia e partito il 10 giugno: giovedì 27 giugno alle 20 e alle 21 scenderanno in campo Venezuela e Ghana per la prima semifinale e Nuova Zelanda e Jamaica per la seconda semifinale. Sabato 29 alle 19 finale 3°/4° posto e alle 20 la finalissima.

Il progetto nasce per iniziativa di Ballafon e ha chiare finalità e obiettivi: «Lo sport dovrebbe essere accessibile a tutti, sano e sicuro, equo e tollerante. Dovrebbe essere costruito su valori etici elevati ed essere in grado di promuovere l’autorealizzazione personale a tutti i livelli ed inoltre, dovrebbe sempre essere rispettoso dell’ambiente e della dignità umana. Lo sport è un modo per mantenersi in forma e creare uno stile di vita sano ed è anche uno strumento per superare le tendenze negative come la violenza, l’aggressione, la discriminazione e l’intolleranza».

Oltre al torneo di calcio, per cui i migranti si sono allenati negli ultimi mesi giocando e integrandosi tra di loro e con i loro compagni di squadra, Move 4 All prevede la realizzazione di una corsa di 5 km per le vie della città chiamata “Move 4 All – La corsa per l’inclusione sociale” con il patrocinio del Comune di Varese e la collaborazione di associazioni locali che operano in ambito sportivo come Africa & Sport, uno strumento per riunire persone di diverse etnie e culture nella comunità e promuovere valori come il rispetto, il fair play e la coesione sociale: la data è da definire.

Ballafon – Società Cooperativa Sociale