“Move 4 All”, sport e cultura per dire no all’intolleranza

E’ stata presentato mercoledì 29 maggio in Sala Matrimoni di Comune di Varese il progetto di Ballafon “Move 4 All”.

Move 4 All è una iniziativa di Ballafon Società Cooperativa Sociale sovvenzionato dal bando “Lo sport come strumento di integrazione e inclusione sociale dei rifugiati” dell’Unione Europea. Ringraziamo l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Varese Roberto Molinari per aver partecipato all’evento.

«Coltivare la consapevolezza e l’accettazione dell’”altro” per superare stereotipi e atteggiamenti discriminatori, permette di costruire una società in cui il rispetto, l’uguaglianza, la tolleranza e l’inclusività sono valori cardini di nuovi dialoghi e relazioni» hanno spiegato gli amministratori.

Il progetto mira anche a migliorare la propria autostima, in particolare quella dei giovani, aumentando la fiducia in se stessi.ù

Move 4 ALL si svolgerà a Varese e prevede l’organizzazione di un torneo di calcio per promuovere e favorire l’incontro e l’integrazione tra il popolo dei migranti e i cittadini locali.

Il torneo di calcio si svolgerà all’oratorio di Biumo Inferiore dal 10 al 29 giugno. Il torneo di calcio includerà 12 squadre di 7 giocatori (10 giocatori saranno disponibili per ogni squadra). I giocatori saranno cittadini di paesi terzi principalmente dal Nord Africa, Asia del Sud, Sud America e Medio Oriente, nonché cittadini locali tra i 18 e i 30 anni di età. La partecipazione è aperta a tutti.