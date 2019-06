Borse di studio Dolci – Colombo, pubblicato il bando

E’ pubblicato il bando per l’assegnazione delle borse di studio “Dolci – Colombo” a favore degli studenti che hanno conseguito la maturità scientifica al Liceo Scientifico Statale “Arturo Tosi” di Busto Arsizio nell’anno scolastico 2017 – 2018.

La borsa di studio è finanziata con il lascito della prof.ssa Luigia Colombo destinato agli alunni che si sono particolarmente distinti sotto il profilo morale e scolastico. Per l’anno scolastico 2017 – 2018 saranno assegnate tre borse, ciascuna da euro 1.000,00.

Gli interessati potranno prendere visione del bando, dove sono elencati tutti i requisiti per presentare la domanda, sull’Albo Pretorio on-line e nella sezione avvisi – pubblica istruzione del sito del Comune di Busto Arsizio www.comune.bustoarsizio.va.it. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro il 26 giugno all’Ufficio Protocollo di via F.lli D’Italia 12, oppure inviata via mail/pec: protocollo@comune.bustoarsizio.va.legalmail.it