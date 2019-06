I cambiamenti climatici e le montagne. Il caso Alpe Devero

Quinto appuntamento per l’interessante ciclo di incontri organizzato dalla sezione varesina del Cai – Club alpino italiano sui cambiamenti climatici, per comprendere l’evoluzione in corso sulle Alpi e ragionare sul nostro approccio alla montagna.

La serata, che si terrà venerdì 28 giugno, alle 21 nella sede Cai di Varese, in via Speri della Chiesa 12, vedrà come protagonista il dottor Raffaele Marini della Commissione Interregionale TAM Liguria – Piemonte – Valle d’Aosta, che interverrà sul tema “I cambiamenti climatici: fingere che non esistano. Uno sguardo critico su un progetto che vuole trasformare l’Alpe Devero”.

L’incontro, a cura della commissione sezionale Tutela Ambiente Montano, è ad ingresso libero e gratuito, fino ad esaurimento dei posti.