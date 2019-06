Una cena al Borducan, per salvare i gioielli del Sacro Monte

«E’ con grande piacere che invitiamo i cittadini di Varese a fare la loro parte per il Sacro Monte e per il patrimonio storico ed artistico conservato presso i suoi preziosi spazi Museali».

E’ Riccardo Santinon del Ristorante Al Borducan a lanciare la proposta di una cena di raccolta fondi: «Il Sacro Monte dà tanto a noi Varesini. Oltre ad essere meta di pellegrinaggio, per noi Varesini rappresenta molto di più: Per alcuni è una valvola di sfogo dai problemi quotidiani, per altri un parco sportivo dove correre, andare in bicicletta, fare una passeggiata, per molti giovani ragazzi è la prima esperienza di un bacio con vista da piazzale Pogliaghi, per altri ancora come noi, il luogo di lavoro e di vita, dove ogni giorno passiamo le giornate. Insomma il Sacro Monte di Varese ogni giorno ci dà serenità. Anche da Varese, basta dare uno sguardo in su e pensare al prossimo pranzo o alla prossima passeggiata che riusciremo a ritagliarci dal fragore quotidiano, per essere già più rilassati ed affrontare le giornate in modo migliore. D’altronde da ogni angolo della città si vede, è li che ci protegge e ci da respiro con il suo verde rigoglioso. Ora però è il momento di prenderci cura di lui e dei suoi tesori, abbiamo finalmente l’occasione per sdebitarci, almeno in parte di tutto il benessere che ci offre senza nulla chiedere in cambio».

Così, il ristorante storico del borgo ha deciso di organizzare, in collaborazione con Archeologistics Snc, una cena di Gala per sostenere i lavori di restauro di due poli museali sacromontini, che si terrà lunedì 17 giugno.

Il progetto prevede il restauro del modello della porta del Duomo di Milano di Casa Museo Lodovico Pogliaghi e lo scavo delle tombe della Cripta del Santuario di Santa Maria del Monte sopra Varese.

UN CONTRIBUTO PER CONSERVARE AL SACRO MONTE LA PORTA DEL DUOMO

Presso la Casa Museo Lodovico Pogliaghi si conserva infatti il modello in gesso della porta centrale del Duomo di Milano. Un’opera grandiosa, in scala 1:1, ricomposta dall’artista stesso all’interno del suo atelier dopo la fusione dei due battenti e della cimasa che oggi si ammirano sulla facciata della cattedrale milanese.

La natura del manufatto, in gesso in parte colorato e dorato e un’armatura in ferro posta a sostegno delle sculture ad altorilievo, impone, a distanza di oltre un secolo dalla sua realizzazione, dopo un’indagine diagnostica, un intervento di risanamento conservativo.

Preservare dalla rovina e garantire visibilità nel tempo al modello della porta del Duomo di Milano, significa permettere, tanto al visitatore contemporaneo quanto all’utente futuro, di entrare in strettissima relazione con il primo pensiero avuto dall’artista rispetto alla sua opera e di ammirarne doti tecniche e finezze stilistiche.

FONDI PER COMPLETARE GLI STUDI NELLA CRIPTA

Nelle adiacenze della Cripta di epoca romanica del Santuario, invece, riaperta al pubblico nel 2015 dopo quasi un secolo di chiusura, è visitabile un ambiente, nel quale è emerso un oratorio funerario d’età altomedievale. L’area manca, ad oggi, di un’indagine completa, che si vuole ultimare con questa campagna di lavori, avendo cura di scavare tre rare sepolture, originariamente ad arcosolio, addossate al fianco meridionale del santuario. Tale ricerca risulta imprescindibile al fine di arrivare a delineare scientificamente il contesto e i termini cronologici relativi all’erezione dell’oratorio funerario e relativo suo utilizzo.

IL PROGRAMMA DELLA SERATA

Il programma della serata prevedeuna visita guidata alla Casa Museo Pogliaghi e alla Cripta del Santuario, dopodichè tutti al Borducan: ad attendere gli invitati ci sarà la buona cucina dello Chef residente Davide Canziani con un piatto cucinato dal più bravo concorrente varesino di Masterchef, Davide Aviano.

Riepilogando, ecco il programma della serata:

Ore 19.00

Appuntamento alla Casa Museo Ludovico Pogliaghi: visita della durata di un’ora circa alla Casa Museo e alla Cripta del Santuario.

Ore 20.30

Cena al Borducan: cucinano lo Chef Davide Canziani e il concorrrente di Masterchef 2017 Davide Aviano

Tra gli ospiti dell’esclusiva cena,, sarà presente anche ilpresidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, (salvo imprevisti): la Regione infatti ha già finanziato per il 50% tutti i progetti, per i quali quindi mancano da raccogliere solo circa 6.000 euro .

Per farlo, un metodo è quindi partecipare alla serata, il cui costo sarà di 75 euro a persona: il totale dell’incasso sarà devoluto alla causa la sera stessa. Sarà possibile inoltre fare delle offerte volontarie al momento della cena.

Per info e prenotazioni: info@borducan.com