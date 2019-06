Condannato a dieci mesi per atti osceni

Tre bambine dagli 8 ai 10 anni residenti in provincia. Una piscina dove andare a nuotare e a giocare. Un uomo accusato di averle gravemente molestate.

Questi i contorni di un processo a porte chiuse dove i particolari sono volutamente sfumati (immagine di repertorio).

I fatti si riferiscono a più episodi nella piscina di un paese del medio Verbano fra il 2015 e il 2016 quando una bimba raccontò al padre di essere stata toccata nelle parti intime mentre scendeva dallo scivolo, e di aver visto un uomo masturbarsi.

Sarà questo l’unico comportamento attribuito all’imputato, un cinquantenne della zona, condannato oggi a dieci mesi di carcere, con pena sospesa.

All’imputato erano contestati anche altri e ben più gravi reati come la violenza sessuale su minore aggravata, per un totale di quattro capi d’imputazione.

Nella sostanza l’imputato è stato assolto per tre capi d’imputazione relativi a due delle bimbe e solo per i comportamenti su una delle minori e per gli arti osceni.

Dal processo è stata stralciata la posizione di una seconda persona in origine indicata come l’uomo a cui attribuire quei comportamenti, poiché più accurate valutazioni avevano individuato nell’imputato il soggetto su cui indagare.

Processo a porte chiuse, si diceva, nel quale le stesse bambine hanno deposto in aula come persone offese. La decisione è stata pronunciata questa mattina dal collegio di Varese dopo che il pubblico ministero ha formulato le sue richieste di pena: 4 anni e 6 mesi. Le motivazioni verranno depositate tra 60 giorni.