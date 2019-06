Dieci “ghisa” da Milano, per dare manforte a quelli di Malpensa

Da Milano arrivano dieci “ghisa”, dieci vigili che presteranno servizio a Malpensa. Per “tenere” ordine nei tre mesi in cui su Malpensa arriveranno migliaia di passeggeri in più, per la chiusura di Linate.

I dieci agenti affiancheranno la Polizia Locale dell’Unione Ferno e Lonate, che normalmente sono in servizio intorno all’aeroporto e si occupano anche delle verifiche sui parcheggi. «Stiamo concludendo ora la convenzione con Milano» spiega il sindaco di Ferno Filippo Gesualdi. Il tutto è passato dai tavoli con le due Prefetture di Varese e Milano, che «hanno coordinato».

«Su questo siamo ben avanti» dice fiducioso Gesualdi. Gli agenti opereranno in particolare per «le problematiche legate al traffico e ai parcheggi», gli eventuali verbali saranno emessi dal Comando dell’Unione di Ferno e Lonate.

In vista del “boom” tra luglio e ottobre poi i sindaci Gesualdi e Nadia Rosa hanno «chiesto a Sea di attivare un ufficio attrezzato al Terminal 1». Di fatto, riattivare uno spazio che esisteva negli anni Duemila ed era scomparso dopo il dehubbing di Alitalia e gli anni più bui di Malpensa, quando i saloni del T1 erano quasi deserti.