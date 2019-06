Finalmente al termine i lavori di via Lonate, inaugurazione il 2 luglio

Sono quasi completati i lavori di via Lonate che hanno avuto inizio nel gennaio 2018 e dovevano essere conclusi entro la fine dello stesso anno.

Il cantiere, a distanza di un anno e mezzo, procede negli ultimi ritocchi promettendo sia tutto completato per la fine del mese di giugno, con l’inaugurazione il 2 luglio, forse di sera (per volontà del sindaco Antonelli, ndr) per mettere in risalto la nuova illuminazione a led.

I marciapiedi sono stati realizzati, così come l’impianto di illuminazione, tutte le asfaltature e le rifiniture, la posa delle alberature, delle piante rampicanti e dell’asfalto colorato che indica il passaggio per bici e pedoni. Sembra essere finito anche il tratto di via XV Giugno e via Palestro, fino a due mesi fa incompleto, per la gioia dei commercianti e residenti della via.