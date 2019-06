Gran Premio dell’Arno: 160 pretendenti al trono

Scatta alle ore 14 in punto di domenica 9 giugno il 23° Gran Premio Internazionale dell’Arno, la gara di ciclismo aperta alla categoria Juniores – una delle poche con questo lignaggio in Italia – organizzata dalla SC Carnaghese del presidente Adriano Zanzi, prova che nel corso degli anni ha messo in luce (parliamo di chi ha vinto o si è piazzato) diversi ottimi prospetti poi diventati ciclisti professionisti. Vincenti, in più di un caso.

Il via alla gara, che assegna la Coppa d’Argento messa in palio dal Comune, sarà dato dal sindaco di Solbiate Arno, Oreste Battiston, e interesserà quasi 160 corridori provenienti da diversi Paesi europei: oltre a molte squadre italiane (comprese le due varesotte: Bustese Olonia e Fagnano Nuova) ci sono infatti quattro selezioni nazionali (Russia, Slovenia, Croazia e Slovacchia) e numerose formazioni straniere. Tra queste l’esordiente olandese Street Jump Forte, il drappello del Team Monaco Astana, gli austriaci del team Felbermayr oltre agli habituée del Velo Club Lugano e dell’Adria Mobil.

Dieci i giri del percorso che i corridori dovranno affrontare: dal centro di Solbiate Arno si transiterà sula circonvallazione per raggiungere Caronno Varesino, Caronno Stribiana, Carnago e di nuovo Solbiate nella zona dello stadio “Chinetti”. Da qui ci sarà lo strappo verso il centro del paese dove sarà posto il Gran Premio della Montagna a punti che precede di qualche centinaio di metri il traguardo di via Aldo Moro. Tra gli spettatori interessati non mancherà il commissario tecnico della Nazionale juniores Rino De Candido, chiamato a tenere d’occhio i diversi atleti che aspirano a una maglia azzurra per i prossimi appuntamenti internazionali. L’arrivo è fissato poco dopo le ore 17.