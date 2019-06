Guasto tra Mornago e Cimbro, ritardi sui treni

“Possibili ritardi fino a circa 15 minuti, limitazioni e variazioni a causa di un guasto agli impianti, che regolano la circolazione dei treni, tra le stazioni di Mornago e Cimbro e di Gallarate. I tecnici di RFI sono al lavoro per consentire il ripristino della regolare circolazione“.

Comincia così la mattina di questo lunedì dei pendolari sulla Luino-Milano

Il treno 25326 (GALLARATE 07:19 – LUINO 08:16) viaggia con 20 minuti di ritardo.

Il treno 25307 (LUINO 06:19 – MILANO PORTA GARIBALDI 07:57) viaggia con 13 minuti di ritardo, per le ripercussioni di un guasto agli impianti che regolano la circolazione dei treni lungo la linea.

Problemi si segnalano anche sulle altre linee nella pagina dell’azienda che riguarda la circolazione in tempo reale.

SARONNO-SEREGNO-MILANO-ALBAIRATE

Il treno 24108 (ALBAIRATE 06:38 – SARONNO 08:24) viaggia con 14 minuti di ritardo a causa di un intervento delle Autorità, a bordo di un altro treno della direttrice, che ha rallentato la circolazione lungo la linea.

DOMODOSSOLA-GALLARATE-MILANO

Il treno Trenitalia 10407 (DOMODOSSOLA 07:20 – MILANO PORTA GARIBALDI 09:11) oggi non sarà effettuato per un guasto al treno non risolvibile in tempi brevi.