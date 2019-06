La Binetti & Forlani si presenta insieme a Novarace

Venerdì 14 e sabato 15 giugno la sede di Novarace, squadra corse varesina impegnata nel campionato gran turismo nelle categorie GT3 e GT4, ospiterà l’evento su invito “High Speed Technology”, open house di Binetti & Forlani utensileria meccanica, in collaborazione con R.F. Celada e Haas.

Un’occasione unica per clienti, fornitori, amici e collaboratori per visionare i macchinari di ultima generazione esposti e funzionanti: Haas, Okuma, Sodick, Fagima e Star, brand leader nella produzione di macchine utensili per le lavorazioni meccaniche.

Binetti & Forlani è nata a Varese nel 1972 su iniziativa di Cornelio Binetti e Giuseppe Forlani, dedicandosi inizialmente alla distribuzione di utensili alle piccole e medie imprese della zona. Con il tempo l’azienda ha assunto un ruolo sempre più specializzato, allineandosi alla crescita del mercato e alle esigenze dei clienti: alla vendita di attrezzature si sono affiancate consulenza e fornitura di prodotti destinati a risolvere specifiche criticità di produzione. Negli anni l’Utensileria ha ampliato l’offerta, estendendo al tempo stesso il suo raggio di azione a tutta la provincia di Varese, di Como, Novara, Verbania e al Canton Ticino.

Attualmente la sede operativa di Binetti & Forlani si sviluppa su oltre 2.000 metri quadrati e conta oltre 20 dipendenti, fra i quali un gruppo di tecnici specializzati nella proposta di prodotti e soluzioni all’avanguardia nel settore. Elementi distintivi dell’offerta sono la selezione dei prodotti esclusivi e il servizio, applicati anche a settori ad elevata complessità, come stampi, energia, automotive, aeronautica, micromeccanica e medicale, grazie alla consolidata collaborazione con GRUPPO R.F. CELADA, HAAS AUTOMATION.

Binetti & Forlani è partner dei propri clienti affiancandoli dal momento della scelta della soluzione ottimale fino all’assistenza post vendita; un grande gruppo che in 47 anni ha raggiunto importanti obiettivi e che è parte attiva di un tessuto imprenditoriale del territorio Lombardo, Piemontese e del Canton Ticino in continua crescita.

Per ulteriori informazioni: info@binettieforlani.com