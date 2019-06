La Uyba fa festa: biancorosse ammesse alla Cev Cup

Da oggi è ufficialmente “caccia al poker” per la Unet E-Work Busto Arsizio: la società del presidente Giuseppe Pirola è stata infatti ammessa alla Cev Cup 2019-2020 e potrà dunque difendere il trofeo internazionale vinto – per la terza volta – nello scorso mese di marzo al termine della finale contro le rumene dell’Alba Blaj.

Una partecipazione non garantita dal regolamento – i detentori del titolo non hanno la certezza di prendere parte alla edizione successiva – ma che la Cev ha concesso alle biancorosse che così domani, mercoledì 26 giugno, saranno inserite nelle urne dei sorteggi europei. L’appuntamento è per mezzogiorno (ora italiana), anche se l’estrazione per la seconda coppa femminile dovrebbe avvenire intorno alle ore 14. Il cammino di Busto Arsizio comincerà dai sedicesimi di finale di un tabellone a eliminazione diretta uguale a quello compilato lo scorso anno.

Oltre alla UYBA, parteciperà alla Cev un’altra formazione italiana, il Team Saugella Monza ed entrambe saranno nel novero delle favorite; attenzione però anche ad altre squadre di grande valore come il Galatasaray, la Dinamo Kazan e lo Schwerin solo per citare qualche altra pretendente al trono.

«Abbiamo ritenuto importante richiedere l’iscrizione, in quanto consideriamo questa manifestazione di grande rilevanza sia sportiva sia mediatica – ha detto un entusiasta presidente Pirola – L’inserimento da parte della federazione europea nella lista Cev dimostra ancora una volta la buona considerazione che la squadra si è costruita negli anni anche fuori dall’Italia. Faremo di tutto per tenere la Coppa ancora a Busto Arsizio». E così, per il nuovo tecnico Stefano Lavarini, c’è un altro obiettivo da mettere a fuoco nella stagione che sta per decollare.