Luca Spada e Mauro Vitiello eletti vicepresidenti di Univa

Luca Spada e Mauro Vitiello sono stati eletti vicepresidenti dal consiglio generale e vanno a completare la squadra del nuovo consiglio di presidenza che guiderà l’Unione degli industriali della provincia di varese sotto il mandato di Roberto Grassi. Per Spada si tratta di un debutto ai vertici dell’associazione, mentre Vitiello fino allo scorso mese ha ricoperto la carica di presidente del Gruppo giovani imprenditori.

I due nuovi entrati sono giovani imprenditori profondamente radicati sul territorio. La loro elezione è avvenuta su proposta del neo presidente Grassi che gli ha affidato la carica di vicepresidenti. Spada e Vitiello si vanno dunque ad affiancare agli altri componenti del consiglio di presidenza eletti durante l’assemblea generale dell’Unione degli Industriali, tenutasi lo scorso 27 maggio. Oltre al presidente Roberto Grassi ne fanno parte e i due vicepresidenti Luigi Galdabini e Claudia Mona. Nomi a cui bisogna aggiungere anche quello di Eleonora Giorgia Munari, che fa parte del consiglio di presidenza in qualità di presidente del Gruppo giovani imprenditori e quello di Giancarlo Saporiti, in qualità di presidente del Comitato per la piccola industria, che rappresenta all’interno dell’associazione le imprese con meno di 100 addetti, in pratica il 90% del totale.

Luca Spada è presidente e amministratore delegato di Eolo, operatore di telecomunicazioni specializzato in connettività Internet, con sede a Busto Arsizio. Eolo è la principale rete wireless fissa a banda ultralarga in Italia e tra le principali al mondo.

Mauro Vitiello è stato fino allo scorso mese presidente del Gruppo giovani imprenditori ed è attualmente presidente di PromoVarese. È amministratore delegato di Copying Group, azienda con sede a Caronno Pertusella, che fornisce servizi di gestione documentale in outsourcing da più di 35 anni a piccole, medie e grandi aziende e pubbliche amministrazioni.