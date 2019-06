Mattarella consegna alla scienziata gallaratese Amalia Ercole Finzi il Premio Ambrosoli

Alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è svolta a Milano la cerimonia di consegna dei riconoscimenti del Premio Giorgio Ambrosoli, edizione speciale in occasione del quarantennale dell’omicidio dell’Avvocato Ambrosoli.

Il Premio assegna riconoscimenti a persone, o gruppi di persone – in particolare della pubblica amministrazione e delle imprese – che su tutto il territorio nazionale si siano contraddistinti per la difesa dello stato di diritto tramite la pratica dell’integrità, della responsabilità e della professionalità, pur in condizioni avverse a causa di “contesti ambientali”, o di situazioni specifiche, che generavano pressioni verso condotte illegali.

Tra i premiati c’era anche la gallaratese Amalia Ercoli Finzi, accademica, scienziata, e ingegnere aerospaziale italiana.

Ercole Finzi è una delle massime esperte internazionali in ingegneria aerospaziale, consulente scientifico della NASA, dell’ASI e dell’ESA, è stata Principal Investigator responsabile dello strumento SD2 sulla sonda spaziale Rosetta. È stata la prima donna in Italia a laurearsi in ingegneria aeronautica con votazione 100 e lode presso il Politecnico di Milano, dove è poi stata docente (Wikipedia).

Insigniti del premio anche Pina Mengano Amarelli, imprenditrice e manager e Giuseppe Pignatone, magistrato.