“Il mio impegno per costruire una società più coesa”

Non sono bastate le sedie, ieri sera, nella sala consiliare di Biandronno per accogliere tutto il pubblico accorso a vedere il debutto di Massimo Porotti in qualità di primo cittadino.

La voce un po’ rotta dall’emozione, il candidato della Lega eletto con 389 voti, ha indossato la fascia tricolore e poi ha prestato giuramento. Un discorso breve in cui Porotti ha ringraziato l’elettorato, anche quello che si è espresso per gli altri due candidati, e ha promesso di dare un segno di discontinuità per «ricostruire una società coesa e affrontare in modo deciso le tante problematiche aperte».

La seduta è durata poco più di un’ora, il tempo necessario per approvare le surroghe dei consiglieri dimissionari Pietro Parola, nella lista Alessandra Sisti, sostituito fa Luigi Collina e di Fabrizio Perigato nelle fila della maggioranza, al cui posto va Nicholas Pavanello.

È stata quindi presentata la giunta formata dal Vicesindaco Giordano Maestroni che avrà anche le deleghe di sport, tempo libero e lavori pubblici, da Graziella Broggini assessore al bilancio, tributi, risorse economiche e istruzione, da Giuseppe Giorgetti assessore all’ambiente, ecologia, energie alternative, commercio e da Giada Cassina, assessore esterno, a cui sono andate le deleghe del sociale e della cultura.

Unico momento di tensione è stata l’approvazione del verbale di seduta dell’ultimo consiglio uscente in cui si era votato e approvato il bilancio. I tre consiglieri di Prima Biandronno e Cassinetta hanno dato voto contrario: « Nonostante abbia fatto richiesta – ha spiegato Alessandra Sisti – non mi è stata fornita adeguata documentazione per capire il contenuto del verbali e degli allegati. Presenteremo in futuro anche una mozione per allungare i tempi previsti per la presa visione degli atti che, attualmente è di 48 ore, assolutamente inadeguati a svolgere un reale lavoro di consiglieri».

Qualche momento di frizione , prima di chiudere la seduta. Il lavoro dell’amministrazione può partire.