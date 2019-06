A Monvalle ritorna la “Sagra del fritto misto”

Qualcuno ha forse perso la “Sagra delle alborelle” l’8 e il 9 giugno a Monvalle? Nessun motivo di preoccuparsi, ci si potrà rifare alla “Sagra del fritto misto”.

La festa organizzata da Proloco Monvalle si terrà presso il camping Lido di Monvalle a partire dalle 19 di sabato 22 giugno e riprenderà alle 11.30 di domenica 23 giugno.

Come ogni anno i volontari prepareranno fritti di mare, specialità locali e a grande richiesta anche le famose alborelle, che si potranno gustare fino a esaurimento scorte. Inoltre, sabato e domenica sera si apriranno le danze e chi vorrà potrà ballare a ritmo di liscio in riva al lago.

La “Sagra del fritto misto” è assieme alla “Sagra delle alborelle” una vera e propria tradizione per la Proloco di Monvalle, organizzazione che può vantare una storia lunghissima. La Proloco è stata infatti fondata nel lontano 1933 e proprio il 7 aprile scorso i volontari hanno voluto ricordare con una targa in ceramica i membri che nel corso degli ultimi 86 anni si sono impegnati a far crescere questa realtà.