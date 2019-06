Musica in piazza, un venerdì sera di festa

Piazza Andreani si anima venerdì sera con la “Serata musicale”.

L’iniziativa è in programma per il 28 giugno ed è organizzata dalla Pro Loco e dal Comune in collaborazione con la Scuola civica di musica Isabella Pellegrini di Besozzo, il Comune di Besozzo e il Conservatorio di Como.

Dalle 19 sarà attivo il servizio bar e ristoro con salamelle e patatine. Dalle 21, invece, protagonista sarà la musica: in programma venti canzoni interpretate dagli allievi della scuola di Besozzo.