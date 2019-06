Notte Bianca a Cislago

Street food, dj set, giostre, shopping, musica e tanto altro.

Sabato 29 giugno è il momento della Notte Bianca di Cislago, organizzata dal Comune, Ascom Saronno e dal Distretto del Commercio “Antiche Brughiere”.

Appuntamento clou con le fontane danzanti in piazza Toti alle 22.30 e alle 24. La Notte Bianca durerà dalle 18 alle 2.30 per una no stop di divertimento.