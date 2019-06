Nuove polemiche tra il Comune di Varese e Alfa srl per la pulizia dei tombini

Continua la contesa tra la società Alfa Srl e il Comune di Varese attorno ai tombini delle strade comunali risultati inadeguati durante gli acquazzoni degli scorsi giorni.

Sabato il sindaco Davide Galimberti aveva stigmatizzato l’inadeguatezza del sistema di pulizia di Alfa Srl delle caditoie stradali che durante le piogge hanno provocato situazioni di allagamento anomale.

«Vi ingiungo a provvedere alla pulizia delle caditoie quanto prima e di fornire puntuale riscontro degli interventi effettuati – aveva scritto Galimberti in una lettera protocollata ad Alfa e per conoscenza anche alla Prefettura -, viceversa sarete ritenuti responsabili di qualsiasi danno arrecato a persone o a cose. Chiedo un incontro con i responsabili della società».

Questa mattina il sindaco si è anche recato negli uffici varesini di Alfa per un blitz ripreso in diretta Facebook:

In una nota stampa il Presidente di ALFA Srl Paolo Mazzucchelli ribadisce d’altro canto la sua disponibilità ad incontrare il sindaco «ribadisco ancora una volta la mia personale disponibilità ad incontrare il sindaco di Varese – ha spiegato Mazzucchelli -. Auspico però che il tema venga affrontato con la necessaria serietà e nei modi che il rispetto dei ruoli, la leale collaborazione e la forma dovuta per chi rappresenta un’istituzione, richiedono: come ogni amministratore del nostro territorio ben sa, basta una telefonata per fissare un appuntamento con il sottoscritto e con i rappresentanti di Alfa per potersi confrontare nelle sedi preposte. È quello che spero possa fare anche il sindaco Galimberti, evitando di coinvolgere in modo improprio i funzionari e i dipendenti della società che rappresento».

Mazzucchelli ha voluto anche rispondere all’uscita sui social di Galimberti spiegando che «per sua sfortuna, nella sede amministrativa di Varese in cui si è recato senza appuntamento, non sono presenti i tecnici che supervisionano le operazioni di pulizia delle caditoie stradali».

Alfa spiega ora che le operazioni di pulizia delle caditoie, attualmente in corso, hanno interessato solo la scorsa settimana un totale di 459 caditoie nel Comune di Varese, nelle vie Astico, Borghi, Saffi, Carrobbio, Trentini, piazza Milite Ignoto, piazza Libertà, viale Aguggiari, largo Don Canziani, piazza Montegrappa, via Maspero, piazzale Pogliani, viale Belforte.