I ragazzi e il Don Chisciotte del Lanza “per cambiare il mondo”

Nasce dalla collaborazione tra i ragazzi delle scuole di Valmorea e e l’associazione culturale Karakorum Teatro (gestore dello Spazio Yak alla Piramide di piazza De Salvo a Varese), il reading teatrale che andrà in scena domenica 23 giugno alle ore 18 ospitato dal Palazzo Sassi e intitolato “Emergenza! Un baco da seta e 28 giorni per cambiare il mondo”.

Il protagonista di questo racconto è un moderno Don Chisciotte, in viaggio per la difesa del clima, che arrivato al Parco Valle del Lanza scopre la storia del baco da seta e del suo allevamento. Preso da un’illuminazione si domanda: «Se il baco ci mette 28 giorni per spiccare il volo, noi cosa potremmo fare nello stesso tempo?»

Attraverso la storia della bachicoltura tipica del territorio del varesotto e del comasco fino al secondo conflitto mondiale, sarà data una nuova interpretazione del cambiamento climatico e del significato della parola “emergenza”.

L’evento si inserisce all’interno di un calendario di iniziative culturali, incentrate sul tema del clima, che i comuni del Parco della Valle del Lanza (Malnate, Bizzarone, Cagno, Rodero, Valmorea) hanno promosso al fine di migliorare la conoscenza di questo territorio.

Palazzo Sassi è in Via Volta 135 a Valmorea (CO).

La partecipazione è libera e gratuita.

Per maggiori informazioni: eventi@parcovallelanza.com oppure 328 8377206.