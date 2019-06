È stato ritrovato l’uomo disperso al Campo dei Fiori

(immagini di repertorio)

È stato ritrovato attorno alle tre della notte scorsa l’uomo disperso da ieri pomeriggio ( lunedì 10 giugno) nei boschi sopra Luvinate.

È stato soccorso in cima al Campo dei Fiori nei pressi del Grand Hotel. L’uomo, di 40 anni, aveva raggiunto Luvinate dove nel tardo pomeriggio era stata ritrovata la macchina. Le ricerche erano partite lunedì attorno alle 20 e, come prevede il protocollo, coinvolgevano diversi mezzi di soccorso tra squadre di vigili del fuoco con droni, saf ed elicottero, protezione civile, unità di soccorso tecnico (UST) e del Soccorso Alpino (CNSAS) che avevano ripercorso il Sentiero 10 del Parco del campo dei Fiori.

A notte fonda le operazioni erano state sospese. È stato lo stesso uomo a mandare un segnale mettendosi in contatto telefonico con la sorella. A quel punto le ricerche sono ripartite immediatamente e il disperso è stato rintracciato in mezzo al bosco, quindi portato lungo via Belvedere dove è stato soccorso dall’ambulanza del 118

Le sue condizioni sono buone.