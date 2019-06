Una sera a teatro con il grande Eduardo

Il grande teatro di Eduardo De Filippo questa sera, venerdì 21 giugno, a Vedano Olona, dove la compagnia “Attori in soffitta” mette in scena la sua commedia in tre atti “Questi fantasmi”, per la regia di Pasquale Bevilacqua.

L’appuntamento è per le 21.15 nel cortile di Villa Fara Forni.