Trading online: le ultime frontiere del guadagno online

Sono svariate le proposte per gli italiani che intendono dedicarsi al trading online. Oggi ancora più sicure rispetto al passato, visto che l’ESMA ha vietato ai clienti Retail alcuni metodi di investimento, considerati tra i più rischiosi in assoluto. Questo non perché si trattasse di truffe, quanto piuttosto per il fatto che il pericolo di perdere quanto investito è stato considerato eccessivo, soprattutto per i trader alle prime armi. Detto questo, le possibilità sono comunque ampie, con nuovi siti e app per lo smartphone che vengono presentate ogni anno. Un esempio è Dubai lifestyle app, si tratta di un software che permette di dedicarsi al cosiddetto trading automatico.

In cosa consiste il trading online

Il trading online è un metodo di investimento, che utilizza delle piattaforme di trading accessibili da smartphone, tablet o computer. Queste piattaforme non consentono, nella maggior parte dei casi, di effettuare compravendite, come avviene in genere con i servizi di trading offerti dalle banche. Piuttosto l’accento è puntato sui prodotti finanziari derivati, come ad esempio CFD ed ETF. Sono investimenti che permettono di guadagnare? Sulla carta sì, nel senso che tra gli investimenti possibili i derivati sono quelli che offrono maggiori guadagni, fino addirittura al 90% di quanto investito. Ciò che molti piccoli investitori a volte non sanno è che dietro un guadagno così elevato si cela anche un rischio altrettanto elevato. Quindi sono metodi di investimento legali e approvati, leciti e del tutto aperti a chiunque; concentrandosi però sempre sul concetto che il rischio è elevato, quindi si può anche perdere quanto investito.

Il trading automatico

Alcuni broker propongono software detti robot, che permettono di fare affari nel mondo del trading in maniera del tutto automatica. Non è più quindi il singolo trader a decidere su cosa investire, quanto invece un software, che tiene una storia delle quotazioni dei beni e investe secondo le proprie previsioni. Il rischio in questo caso aumenta rispetto a quello iniziale, già alto. Non è infatti così semplice fare considerazioni sull’andamento delle quotazioni di un qualsiasi bene, non si tratta infatti solo di una questione statistica. Spesso eventi del tutto incontrollabili portano una quotazione a precipitare nel corso di alcuni minuti, cosa che nessun software può prevedere.

Mettersi al riparo dagli investimenti troppo rischiosi

Quando si decide di investire il proprio denaro non esiste alcun tipo di obbligo a posizionarlo in un certo tipo di affare o in un altro. Questo è il segreto del trader di successo, che evita di investire tutto ciò che possiede in un singolo affare o in una sola speculazione. Per evitare di perdere in modo eccessivamente rapido è importante diversificare gli investimenti, prediligendo quelli più sicuri immettendoci cifre maggiori, e utilizzando solo ciò che rimane per gli investimenti più rischiosi. Questo ci permette di mantenere comunque una buona quantità di capitale al sicuro, nel frattempo ci consente anche di approfittare di tutte le lusinghe del trading online, compreso il trading automatico. Il pericolo di perdere quanto investito persiste, ma visto che si tratta di piccole quote di capitale il rischio, in una visione generale, è ridotto.