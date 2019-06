Troterelle nel Lago Maggiore: appuntamento per la “semina”

L’Associazione Gente di Lago e di Fiume, nata con l’obiettivo di difendere e ridare dignità all’habitat complesso e poco conosciuto delle acque interne, prenderà parte in qualità di partner al consueto appuntamento della “semina” delle trotelle lacustri nel Lago Maggiore, in programma il prossimo giovedì 13 giugno intorno alle 17 presso la Polisportiva Verbano a Verbania (Via P. Troubetzkoy, 158).

A rilasciare in acqua gli avannotti di trota lacustre, oltre 6 mila esemplari della lunghezza di circa 5 centimetri, provenienti dall’incubatoio Ossolana Acque di Ornavasso, saranno proprio i giovani canoisti della Polisportiva Verbano: un atto quasi simbolico a dimostrazione di come anche le nuove generazioni partecipino attivamente alla sostenibilità del “loro” lago.

La “semina” delle trotelle ha, infatti, una grande importanza per il ripopolamento del Lago Maggiore, perché riporta nelle sue acque un pesce storico e pregiato che negli ultimi tempi aveva iniziato a scarseggiare.

Non solo. Questa attività dà nuovo impulso anche all’economia della pesca e, di conseguenza, a quello della gastronomia territoriale, offrendo ai ristoratori un protagonista indiscusso per Il successo dei loro piatti.

I prossimi 6 e 7 ottobre presso l’Isola dei Pescatori, si svolgerà l’edizione 2019 di Gente di Lago e di Fiume: una due giorni aperta a tutti di enogastronomia, cultura, animazione, incontri, workshop e laboratori per sensibilizzare sul futuro dell’ecosistema lacustre e fluviale.