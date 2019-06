Uccise Debora Fuso, si suicida in carcere

Uccise la ex e oggi, a tre anni di distanza, si è tolto la vita, dentro alle mura del carcere di Potenza, dove era detenuto.

Arturo Saraceno aveva 36 anni, era in carcere per l’omicidio della ex fidanzata, Debora Fuso, la 25enne di Lonate Pozzolo accoltellata il 17 maggio 2016 nella casa di Magnago. Era stato condannato a 15 anni di carcere, in primo grado la pena inflitta era stata 15 anni.

Originario di Teana (Potenza), si è suicidato nel bagno della cella, nella mattina di mercoledì 19 giugno.

«Da quel che sono riuscito a sapere, il detenuto che si è tolto la vita, proveniva dalla Casa Circondariale di Busto Arsizio e da pochi mesi era stato trasferito temporaneamente alla Casa di Reclusione di Rossano affinché potesse effettuare i colloqui con la sua famiglia. Era molto seguito dallo staff multidisciplinare dell’Istituto ma non aveva mai dato problemi di alcun genere» Enzo Quintieri, già Consigliere Nazionale dei Radicali Italiani

Nel 2019, nelle carceri italiane, sono morte 58 persone, 18 delle quali per suicidio.