Un concerto sotto le stelle per festeggiare San Giovanni

L’Amministrazione comunale invita tutta la città al concerto per il Patrono del Corpo Musicale Pro Busto diretto dal maestro Franco Conetta che si terrà sabato 22 giugno alle 21.00 in piazza San Giovanni.

Si tratta di un evento collaterale alla Festa Patronale del 24 giugno: in programma 8 brani che saranno presentati dall’assessore Paola Magugliani.

Si partirà con Anima Festosa, marcia sinfonica di G. Orsomando, maestro e autore italiano di brani per bande musicali, per continuare con Visit to di George Gershwin, autore statunitense, La cambiale di matrimonio di Gioacchino Rossini, Stride la Vampa tratta da Il Trovatore di Giuseppe Verdi cantata dalla solista soprano Serena Amelia Cravana, Overture tratto da La Muta di Portici di Daniel Auber, Carrabean Variation del musicista olandese Jacob de Haan, Fascinating drums di Ted Huggens compositore olandese del novecento e Caravan, famoso Jazz, standard di Ellington e Tizol.