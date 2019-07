90 mila euro da Regione per contrastare il pesce siluro

La Giunta della Regione Lombardia ha approvato, oggi, attraverso una delibera proposta dall’assessore

all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi, i progetti per il contenimento del pesce siluro (silurus glanis) nei parchi fluviali Adda sud, Adda nord, Ticino, Lambro, Oglio nord, Serio e Mincio.

Le iniziative saranno finanziate con un investimento di 90.000 euro da parte della Regione. Si rende infatti necessario proseguire con gli interventi di contenimento di questa specie alloctona invasiva e predatrice dell’ittiofauna autoctona.

PESCATORI LOMBARDI IN SERIA DIFFICOLTA‘ – “Il siluro sta mettendo in seria difficolta’ i pescatori lombardi – commenta l’assessore Rolfi -. La proliferazione sfrenata di questa specie comporta una riduzione significativa della fauna ittica autoctona.

Abbiamo iniziato in collaborazione con gli Enti Parco una serie di progetti che vogliono portare a risultati molto concreti.

Abbiamo concordato gli interventi con le associazioni di categoria e ci stiamo coordinando con le Regioni confinanti affinche’ le risorse non vadano disperse”.

“Vogliamo ridurre drasticamente la presenza di questa specie nelle nostre acque” conclude Rolfi.

I PROGETTI – Con la delibera di oggi sono stati approvati i seguenti progetti, redatti e presentati dai Parchi regionali fluviali lombardi, che dovranno essere conclusi entro e non oltre il 30 novembre 2019:

– Adda Nord, interventi di contenimento del Siluro nel tratto sublacuale del fiume Adda, 12.857,14 euro;

– Adda Sud, contenimento delle specie alloctone invasive – Bacino 06 – Parco Adda Sud. Progetto di intervento sulla specie Silurus glanis, 12.850 euro;

– Mincio, progetto di contenimento del Siluro (Silurus glanis) nel fiume Mincio, attivita’ 2019, 12.857,14 euro;

– Serio, interventi di controllo della popolazione di siluro (Silurus Glanis) nel fiume Serio (Parco Regionale del Serio), 12.857 euro;

– Valle del Lambro, interventi di contenimento del Siluro (Silurus glanis) lungo il fiume Lambro emissario e nel Lago di Alserio, 12.857,14 euro;

– Oglio Nord, proposta di contenimento del Siluro (Silurus Glanis) nel Parco regionale Oglio Nord, 12.857,14 euro;

– Ticino, controllo del Siluro (Silurus Glanis) nella valle del Ticino, 12.857 euro.