Acqua potabile: revocata l’ordinanza del Comune

E’ stata revocata oggi l’ordinanza del sindaco di Viggiù emanata lo scorso 28 giugno che imponeva limiti nell’utilizzo dell’acqua potabile.

Il provvedimento era stato preso in seguito alla carenza d’acqua che aveva interessato alcune zone del paese, in particolare quelle più in alto, dove l’uso eccessivo di acqua nei giorni più caldi portava ad un rapido svuotamento delle cisterne di acccumulazione, lasciando a secco diverse abitazioni.

L’ordinanza è stata revocata, ma il Comune invita i cittadini ad utilizzare questa preziosa risorsa con parsimonia, evitando gli sprechi.