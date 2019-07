Alla scoperta del “mondo animale” del Parco del Ticino

Il Parco del Ticino svela i suoi segreti con una passeggiata guidata, adatta a tutta la famiglia, alla scoperta dei segreti degli animali del bosco. “Mondo animale” è infatti il titolo dell’iniziativa promossa dalla guida Elisa Scancarello per sabato 13 luglio a partire dalle ore 17 dal Centro Parco di Cascina Monte Diviso (ingresso da via Brennero 40, a Gallarate).

Da qui i partecipanti inizieranno la loro esplorazione sui sentieri che si snodano nel parco del Ticino per una passeggiata semplice, lunga circa 1 chilometro e con un dislivello complessivo di 40 metri (adatta anche ai bambini dai 5 anni in su). L’idea è quella di una camminata estremamente attenta al paesaggio e alle piccole tracce che gli animali del bosco e delle zone umide lasciano dietro di sé, permettendo a chi sa osservare di carpirne i segreti.

Al termine della passeggiata possibilità di aperitivo in cascina a 5 euro.

La partecipazione all’evento è libera e gratuita.

Si consigliano scarponcini, pantaloni lunghi, antizanzare e binocolo.

Per informazioni e prenotazioni (non obbligatoria) scrivere a e.scancarello@gmail.com oppure 340 4101253.