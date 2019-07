Botte, rapine e tentate estorsioni: arrestato sedicenne

La vicenda si è conclusa qualche giorno fa, quando i carabinieri della Stazione di Lainate gli hanno notificato un ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale dei Minorenni di Milano per alcuni episodi di rapina, tentata estorsione e lesioni personali aggravate.

Ora lui, uno studente 16enne di origini moldave, residente a Lainate, è al Beccaria.

Il ragazzo, così giovane e già con precedenti di polizia, aveva tentato di estorcere 150 € ad un coetaneo dietro la minaccia di picchiarlo è accusato

Il tutto era iniziato circa due mesi fa, quando i militari avevano appreso di un ragazzo, particolarmente violento, che aveva iniziato a minacciare e a picchiare diversi suoi coetanei, ed in particolare l’episodio dei 150 euro avvenuto nel mese di febbraio.

A questo primo tentativo non andato a buon fine, i carabinieri hanno poi scoperto che ne erano seguiti altri 3, tutti commessi dallo stesso ragazzo ed in particolare due rapine, avvenute nel maggio ai danni di un 13enne ed un 20enne di Lainate, ai quali dopo averli percossi e colpiti al volto, aveva asportato le collanine che indossavano al collo, nonché un’altra tentata estorsione, avvenuta nel giugno ai danni di un 16enne di Bollate, dal quale aveva tentato di farsi consegnare una piccola somma in denaro dopo averlo colpito al volto causandogli un “trauma perioculare sx”.

Il minore, quindi, al termine delle formalità, è stato accompagnato presso il Centro di Prima Accoglienza “Beccaria” di Milano, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.