Campionati provinciali, finale con colpo di scena tra Cassano e Gorla

Sabato 13 luglio sui campi di Vergiate si è concluso il 1° Torneo delle Bocciofile Varesine, gara promozionale a squadre con formula ad inseguimento, dopo una serrata fase eliminatoria che ha scremato, attraverso incontri di andata e ritorno a campi invertiti, le dodici compagini iscritte, fino alla designazione delle quattro elette. Al mattino semifinali, pranzo conviviale come premio a tutti i partecipanti e al pomeriggio sfide decisive per la classifica finale fra San Cassano e Gorla Maggiore (nella foto le due squadre insieme), per il successo, e fra Bottinelli e Casciago, per il terzo posto.

Le gare prevedevano incontri ai 12 punti, partenza con l’individuale, poi la coppia, infine la terna: naturalmente vittoria per chi arriva a realizzare i 36 punti totali. Mentre per la finale per il terzo posto non c’è storia, la squadra di Vergiate maramaldeggia spietata su Casciago, il punteggio è una sinfonia ad unica tonalità, 12 a 8, 24 a 12, conclusione 36 a 21, per il primo posto lo scontro è non solo interminabile – si procede punto a punto – ma ricco di pathos e, seppure San Cassano sia sempre avanti, si percepisce la sensazione che la contesa non sia mai orientata in un’unica direzione.

L’individuale si conclude 12 a 8, poi subentrano le coppie. San Cassano (foto sopra) conclude sul 24 a 19: già finita?Nulla di meno scontato. Entrano in campo le terne e, come alcuni “volponi” tra il pubblico presente aveva pronosticato, Gorla inizia a rosicchiare lo scarto di punteggio che, seppure non enorme, avrebbe potuto costituire un gruzzolo prezioso per tagliare il traguardo per primi. Il sorpasso avviene al ventottesimo punto, Gorla schizza in avanti, inchiodando gli avversari sul fatidico 28, dal quale non riescono a scollarsi: sembra proprio che sia finita. Ma qui subentra il conclamato peso delle bocce decisive, che non sono da nove etti e dintorni, ma raggiungono valori enormemente più alti, gli errori si ripetono e Gorla, arrivata a 33, si ferma. Sembra che il Cristianesimo da quelle parti sia molto sentito, che gli anni di Nostro Signore impongano un momento di riflessione e di misticismo e non possa il fatidico 33 essere bellamente ignorato, il fatto è che San Cassano inizia a rimontare, si avvicina sempre più e, superati i gorlesi sul 34 a 33, dia nell’ultima giocata a fondo campo, eseguita con notevole maestria, la spallata finale: 36 a 33.

In sintesi una manifestazione, nobilitata dalla conclusione inattesa, passata attraverso le più incredibili varianti agonistiche, ben riuscita, da considerare come punto di partenza per ulteriori esperienze, magari apportando qualche piccola modifica al regolamento per renderla ancora più accattivante.

PILLOLE DI BOCCE

– Giovedì 11 luglio – Brezzo di Bedero – Finali 16° Trofeo Comune –

Categoria A/B

1) Ossola – Renese

2) Boscaro – Gorizia

Categoria C

1) Fernando Tartaglia – Crevese

2) Silvano Guidoni – Bederese

– Venerdì 12 luglio – Carnago – Finale regionale coppia

1) Chiappella/Turuani – Possaccio (VCO)

2) Barilani/Signorini – Alto Verbano (VA)

Direttore di gara – Silvano Farioli

– Sabato 13 luglio – Vergiate – 1° Torneo delle Bocciofile Varesine – Finali

1) Bocciofila San Cassano – Induno Olona

2) Bocciofila Gorla Maggiore

3) Bocciofila Bottinelli Vergiatese

4) Bocciofila Casciago