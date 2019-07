Cane rimane chiuso in auto, i vigili del fuoco lo salvano

Oggi, mercoledì 31 luglio alle ore 19:30, i vigili del fuoco del distaccamento di Ispra sono intervenuti nel comune di Ranco in via varesina per soccorrere un cane.

L’animale è rimasto chiuso all’interno di un’autovettura.

La proprietaria ha lanciato l’allarme, in quanto era impossibilitata ad aprire il veicolo, datosi che anche le chiavi erano rimaste all’interno dell’abitacolo. Sul posto è intervenuta una squadra con un’autopompa, gli operatori hanno aperto il veicolo e restituito l’animale alla proprietaria.