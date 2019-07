Cinema all’aperto a Villa Calcaterra, si inizia con Oceania

Domani, 17 luglio, nell’ambito di Busto Estate, torna l’appuntamento con il cinema estivo all’aperto, curato da BA Film Festival e Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni, in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

Sette i film in calendario, il mercoledì sera alle 21.30 nel parco di Villa Calcaterra in via Magenta, 70.

Ad inaugurare la rassegna sarà Oceania, lungometraggio animato della Disney, un fantasmagorico viaggio fra le isole del Pacifico, in compagnia di una vivace adolescente che si imbarca in una missione avventurosa per salvare il suo popolo insieme ad un galletto e ad un semidio in disgrazia.

Come sempre gli ospiti potranno accomodarsi su sedie o su coperte sul prato e sarà possibile acquistare pop corn e zucchero filato. L’ingresso è gratuito.

Questo il calendario completo delle proiezioni:

17 luglio Oceania di Ron Clements e John Musker

24 luglio Scialla! di Francesco Bruni

31 luglio Questione di tempo di Richard Curtis

7 agosto Il concerto di Radu Mihaileanu

14 agosto Fino a qui tutto bene di Roan Johnson

21 agosto London Boulevard di William Monahan

28 agosto Grand Budapest Hotel di Wes Andreson