Dal Comune quasi 50.000 euro per il volontariato

Settemila euro agli Angeli Urbani e altrettanti alla suore di via Bernardino Luini. Oltre 3 mila alla Caritas, 5.300 alla cooperativa Farsi Prossimo, 4.800 alla Croce Rossa , 2.800 ai City Angels, più di duemila euro alla Polha Varese, 440 euro all’Unitalsi e 600 alla San Martino onlus. E, con un secondo bando, verranno riconosciuti 3.300 euro all’associazione Volontari in Ospedale – AVO, 2.200 all’AIAS , 2.600 alla Fondazione Rainoldi, milleduecento euro all’AISM, 1750 alla parrocchia di Sant’Antonio da Padova, 610 al Banco Alimentare, 855 ad Arete Varese onlus e 475 al Telefono Azzurro e Rosa.

Sono i contributi che le associazioni di volontariato riceveranno dal Comune di Varese che così vuole sostenere le loro opere in favore della popolazione fragile.

«In questo modo – afferma l’assessore ai Servizi sociali Roberto Molinari – valorizziamo quanto di buono la nostra città propone per quanti si trovano in condizioni di povertà o forte disagio. Tra le realtà che beneficeranno dei contributi ci sono, per esempio, sia alcune che si occupano dell’accoglienza dei senza fissa dimora, sia altre che lavorano per aiutare i più bisognosi nelle loro esigenze alimentari».

Nel dettaglio i fondi stanziati fanno riferimento all’avviso pubblicato lo scorso 17 dicembre, che prevedeva “Fondi di sussidiarietà per associazioni di volontariato” pari a 35.000 e “Contributi per le associazioni di volontariato” pari a 13.760 euro.

La graduatoria per i “Fondi di sussidiarietà” è stata stilata in base ai criteri indicati dalla Commissione Servizi sociali.