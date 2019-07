Una domenica pomeriggio sull’Isolino Virginia

In questi giorni c’è un gran via vai all’Isolino Virginia. Sono molti i gruppi estivi in visita al più antico sito archeologico dell’arco alpino, entrato di diritto nella lista del patrimonio mondiale dell’Unesco dal 2011.

Un centinaio di bambini per volta, durante le ultime settimane, sono approdati sull’Isola per scoprire come vivevano gli abitanti delle palafitte.

Per loro sono stati pensati dei percorsi ad hoc: giornate di gioco e sperimentazione in cui la natura, il paesaggio e la ricerca archeologica la fanno da padroni.

I bambini si sono divertiti nel giocare a lavorare i cereali, a produrre il pane, hanno navigato sul lago e scoperto la storia del Marchese Ponti camminando in sua compagnia tra le bellezze di questa piccola isola.

Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 7 luglio alle ore 15.00. In programma una gita tra fiori e alberi che permetterà a grandi e piccini di trascorrere la giornata immersi in quest’oasi di tranquillità scoprendone storia e curiosità.

L’iniziativa è realizzata nell’ambito del progetto Varese4u – Archeo.

Come arrivare

Il collegamento più diretto è dal pontile di Biandronno, in via Marconi, sulla pista ciclabile. Sono disponibili parcheggi presso il Municipio.

Costi

• 10 euro cad. (attività + navigazione)

• 25 euro costo famiglia (2 adulti + 2 under 12)

Per partecipare è richiesta la prenotazione.

Contatti

Email: info@archeologistics.it

Tel: 328 8377206