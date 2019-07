Festa del Venezuela a LatinFiexpo

Venerdì 5 luglio al Ristorante venezuelano La Maracucha, presso il Latinfiexpo, grande festa per la celebrazione della giornata dell’Indipendenza del Venezuela con la partecipazione di esponenti del Comune di Busto Arsizio.

La chef Isabel del Ristorante La Maracucha, propone le specialità tipiche della cucina venezuelana a partire dalle Arepas Reina Pepiada, piccoli panini realizzati con farina di mais farciti con carne di pollo, formaggio e salsa all’avocado con spezie e coriandolo. Si continua con le squisite Cachapas, pancake di mais ripieni di formaggio bianco la cui origine molto antica risale alle tradizioni gastronomiche dell’America Precolombiana. E ancora tante altre scoperte assolutamente da provare e gustare nel ristorante venezuelano di Latinfiexpo.

Per l’occasione la cena sarà accompagnata dall’esibizione dell’artista venezuelano Adrian, proveniente da Caracas, che ha dato inizio alla sua carriera come musicista nell’orchestra sinfonica venezuelana e successivamente nell’orchestra del maggior canale televisivo nazionale, accompagnando artisti del calibro di Celia Cruz, Willy Chirinos e Fernando Villalona. Successivamente in qualità di bassista ha collaborato con Oscar D’Leon, avviando così la sua carriera internazionale, trasferendosi a New York e collaborando con i grandi della musica latina.

INGRESSO

Cittadini venezuelani: 0,10 centesimi

Accompagnatore: 2,50€.